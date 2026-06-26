6月24日、ナインティナインの岡村隆史が、SNS「Threads（スレッズ）」でアカウントを開設。初投稿で添付した写真が波紋を広げている。岡村は《NHKさんの食堂で豚の生姜焼き定食》と綴り、写真には、ピンクや黄色などの色が入った鮮やかなシャツを着た岡村が食事をしている姿があった。心が和むオフショットに多くのファンからの反響が集まったが、中にはある部分への指摘が目立っていた。《箸の持ち方よ》《箸持ち、練習し