蒸れにくいメッシュ背もたれ、長時間座っても疲れにくい！高密度ウレタン採用のメッシュチェア
サンワサプライ株式会社は、通気性に優れた背もたれと、へたりにくい高密度ウレタン座面を採用したメッシュチェア「SNC-NET28BK」を発売した。本製品は、背もたれに蒸れにくいナイロンメッシュ素材を使用し、座面には耐久性と座り心地に優れた高密度ウレタンを採用している。座面高は450〜545mmと低めの設計で、小柄な方や子どもでも座りやすい設計だ。自宅での学習やオフィスワークをより快適にサポートする。
■高密度ウレタンフォームで体圧を分散
体圧がしっかり分散され、長時間座っていても疲れにくい仕様だ。
■型崩れしにくく、長持ち
通常のウレタン密度（20D）より高密度の30Dウレタンフォームを使用しており、型崩れしにくく長く快適に使用できる。
■通気性のよいメッシュ生地
蒸れやすい背もたれ部分にはメッシュ素材を採用。夏場や、暖房の強い冬場でも蒸れにくく、快適に作業できる。
■体型に合わせて座面昇降
デスクや身長に合わせて座面の高さをレバーで高さ調整できる。座面を45cmと低めに設定できるので、女性や子どもにも使用できる。
■足が浮きにくい、背・座ロッキング
背座ロッキング方式を採用しており、かかとが浮きにくくより高いリラックス感を得られる。座った人に合わせてロッキングの硬さを調整してくれる。
■ゆったりの座面サイズ
女性の方も男性の方も使いやすいゆったりサイズだ。
■なめらかに動くキャスター
なめらかに動く双輪タイプのナイロンキャスターを採用した。
■へたりにくい高密度ウレタン座面を採用したメッシュチェア「SNC-NET28BK」
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女性の方も男性の方も使いやすいゆったりサイズだ。
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なめらかに動く双輪タイプのナイロンキャスターを採用した。
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