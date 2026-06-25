約200人の高校生たちが、圧巻の歌声を披露しました。ホールに響くベートーベンの「交響曲第9番第4楽章」。佐久市にある野沢北高校の生徒、約200人が25日、ベートーベン「第九」を大合唱しました。これは、1988年から野沢北高校の文化祭「日輪祭」で行われている伝統行事です。かつては全校生徒で歌っていましたが、新型コロナウイルスの影響で2020年から休止。復活を求める生徒有志の呼びかけで、20