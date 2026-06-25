6月24日、元TOKIOメンバーの山口達也がYouTubeチャンネル『山口達也チャンネル』を開設し、『山口達也、YouTubeチャンネル始めます。』と『芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと。』という動画を2つ投稿した。「『YouTubeチャンネル始めます。』の冒頭では、あらためて一連の不祥事についての謝罪がありました。8年間続けてきたこととして、実家へ帰り、アルバイトをしていたと明かしました。その仕事は建築系であり、