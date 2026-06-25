6月24日、元TOKIOメンバーの山口達也がYouTubeチャンネル『山口達也チャンネル』を開設し、『山口達也、YouTubeチャンネル始めます。』と『芸能界を離れた山口達也が、8年間続けてきたこと。』という動画を2つ投稿した。

「『YouTubeチャンネル始めます。』の冒頭では、あらためて一連の不祥事についての謝罪がありました。8年間続けてきたこととして、実家へ帰り、アルバイトをしていたと明かしました。その仕事は建築系であり、《埼玉や都内近郊で家を建てるバイトをしておりました》のテロップとともに、仕事風景の写真も紹介されています。動画には仕事着で出演していました。

ほかにも、動画内で関東近郊の山を散策する様子が、アウトドアを趣味とする山口さんらしさが感じられるもので、頭にタオルを巻いた姿はバラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）を想起させますね」（スポーツ紙記者）

X上では、

《山口達也さんバイトしてたって 意外と普通の生活してんだな》

《今の芸能界は使ってくれないだろうけどYouTubeでもいいからアイドルでいてくれ バイトしてる山口達也なんか見たくないよ国分も中居もYouTubeやって存在を証明してくれ》

こうした声が聞かれる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「山口さんは2023年に株式会社山口達也の立ち上げを発表し、アルコール依存症を公表しました。各種の資格を取得し、現在は全国各地で依存症に関する講演をおこなうなど社会貢献活動を行っています。そうした顔ばかりでない、山口さんのプライベートに近い姿をYouTubeで見られるのはファンとしても嬉しいのではないでしょうか」

山口が所属していたTOKIOは、国分太一の不祥事を受け2025年6月に解散している。

「音楽活動にせよ、『DASH』で見せたアウトドア活動にせよ、もともと山口さんはTOKIOのキーマンというべき存在でした。メンバーの再集合は叶わなくとも、かつてのTOKIOを彷彿とさせる要素をYouTubeで発信するのは注目を集めそうです。不祥事を起こしたアイドルの再起ルートのモデルともなるかもしれません」（同前）

今後の動画で、山口がどのような日常やメッセージを発していくかも気になるところだ。