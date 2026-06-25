鶴岡市の山で24日、男性がクマに襲われけがをした現場付近では、6月中旬にも人的被害が発生したばかりでした。いずれも月山筍を採っていた際に襲われていて、市などが注意を呼びかけています。被害があったのは鶴岡市田麦俣の山で、24日午前8時半ごろ、知人と2人で月山筍を採っていた市内の会社員の男性（41）がクマに腰をかまれてけがをしました。男性はゆっくりと後ずさりしてクマから逃れ、自力下山しました。クマは体長およそ