新しい未来のテレビ「ABEMA」は、オリジナルドラマ『バカンスの法則』（1話15分・全18話）を2026年7月27日（月）夜8時より無料配信開始することを発表。多忙な日々に疲弊した主人公が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかでミステリアスな管理人と出会い、恋に落ちて人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックス・ロマンス”。主演を務めるのは、名実ともに国民的女優の地位を確立する橋本環奈。さらに、日本