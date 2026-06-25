バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーチェーン「ゼッテリア」が、平日限定ランチセットの新たな顔ぶれとして、「たまてりバーガー」を7月1日に販売開始します。【写真】ゼッテリアの期間限定メニューもおいしそう！同商品は、春に登場したメニューで、ビーフ100％のジューシーなパティに、コク深く甘辛い特製てりやきソースを合わせ、ぷるぷる食感の「たまご」を重ねた満足感のある味わい。同日から、平日限定ランチ