6月25日東証の決算発表 ［8276 平和堂］ 2/20 第１四半期小売業Point：物価高騰下での既存店売上の伸びとプライベートブランドの寄与度 ■ 情報・通信業［2354 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ］ 2/28 第１四半期Point：物流や製造業向けDX投資需要の強さと営業利益の進捗率に注目 ■ 小売業［2796 ファーマライズホールディングス］ 5/31 本決算Point：調剤報酬改定の影響と不採算店舗整理による利益率改善度をチェ