チャンス大城が、事故物件公示サイトの運営者である大島てる氏と対談し、待ち合わせ場所の飲食店に隠された驚きの事件や、日本における事故物件のリアルな要因について明かした。【映像】「ここ事故物件です」大島てると待ち合わせした場所芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り