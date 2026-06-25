チャンス大城が、事故物件公示サイトの運営者である大島てる氏と対談し、待ち合わせ場所の飲食店に隠された驚きの事件や、日本における事故物件のリアルな要因について明かした。

【映像】「ここ事故物件です」大島てると待ち合わせした場所

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとして金ちゃん（鬼越トマホーク）、松井ケムリ（令和ロマン）、奥田修二（ガクテンソク）、チャンス大城が出席し、スタジオを盛り上げた。

チャンス大城はこの番組への熱い想いを明かしトークのために「ゴリゴリの事故物件」に行ったという。ロケに際し、事故物件のスペシャリストである大島てる氏とある飲食店で待ち合わせをしたところ、大島氏はいきなり「大城さんここも事故物件です、この飲食店」と宣告したという。

そして「撃たれた人、そこ倒れてました」と大城の近くの場所を指差し大城を「えええーーー！」震え上がらせた大島氏。また大島氏いわく「事故物件で一番多いのが自殺と孤独死」という業界のリアルなデータを教わったことを明かした。