富士急ハイランド内に、サンエックスキャラクターの世界観を常設で楽しめる新エリア「サンエックス パラダイス」が2026年8月1日（土）に開業する。＞＞＞アトラクションやショップ、レストランのイメージをチェック！（写真10点）サンエックスユニバースのキャラクターたちの世界観を体感できる「サンエックス パラダイス」では、クッキーやクリームいっぱいのスイーツ船に乗り、リラックマと船旅気分を楽しめる振り子型の屋外アト