RB大宮アルディージャは24日、2026−27シーズンよりナルシス・ペラッチ・ナダル氏がトップチームの監督に就任することを発表した。大宮は、かつてザルツブルクのアカデミーアシスタントコーチを務めた経歴を持つ宮沢悠生前監督が昨年9月からトップチームを指揮。2025シーズンは最終的にJ1昇格プレーオフ準決勝で敗れたものの、J2上位戦線に食い込み、J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST−Bでは10チーム中4位という