ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月24日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。「39年ぶりの円安水準」という言葉も聞こえる中、円安がなぜ続いているのか解説を展開した。 長野智子「政府、日銀は4月下旬から1ヶ月間で総額11兆円を超える円買い・ドル売りもしたと。なぜ円