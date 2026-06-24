子どもが大きくなって家から巣立っていくと、再び2人の時間が始まる50代夫婦。「フランス人の夫婦は、旅行をすることで関係を良好に保つことが多いです」と語るのは、自身もフランス人の夫と暮らし、フランス文化研究者で翻訳家のペレ信子さん。今回はペレさんに、50代からの夫婦の過ごし方のコツを教えてもらいました。50代夫婦、新しい経験ができる「旅行」のすすめ私の身近にいるフランス人夫婦が2人の関係を充実させるために行