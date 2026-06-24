賢くすてきに暮らす人のバッグや財布の中身を大公開。ここでは、雑貨店「hal」店主で、暮らしの工夫や気づきをつづった飾らない著書が人気の後藤由紀子さん（50代）に、バッグと財布の中身を見せてもらいました。暮らしが豊かになる工夫がたくさん！アイデアのつまった財布の中身も必見です。季節によってバッグの中身を入れ替え「年を重ねるごとに、外出先での寒暖差の調整や乾燥予防など、ちょっとした体のケアを重視するよう