賢くすてきに暮らす人のバッグや財布の中身を大公開。ここでは、雑貨店「hal」店主で、暮らしの工夫や気づきをつづった飾らない著書が人気の後藤由紀子さん（50代）に、バッグと財布の中身を見せてもらいました。暮らしが豊かになる工夫がたくさん！ アイデアのつまった財布の中身も必見です。

季節によってバッグの中身を入れ替え

「年を重ねるごとに、外出先での寒暖差の調整や乾燥予防など、ちょっとした体のケアを重視するように。不調に常に備えています」（後藤由紀子さん・以下同）

【写真】財布の中にお香を入れると心が和む

普段は貴重品を入れる斜めがけバッグとトートバッグの2個持ちで、中身は季節によって扇子やサングラス、ストールなどをプラスすることも。

暮らし上手のご自愛バッグの中身

バッグインバッグで小物類はひとまとめに。「もしも体調不良で倒れても、バサバサ散らばらないように（笑）」

●ワイヤレスイヤホン

eleven2ndの橋本靖代さんの猫の小物入れがジャストサイズ！

●サインペン＆名刺

「“推し”に会えたら名刺の裏にサインをいただこうと、必ず入れています」

●あめちゃん

季節に応じて、のどあめや塩あめを常備。「周りの人に差し上げられるように、個包装のものを選んでいます」

●身だしなみセット

十倍鏡、紙おしろい、リップクリーム、つげのクシ、綿棒、楊枝、ばんそうこう、マウスウォッシュ、ハンドクリームをイン。

なにかと使える手ぬぐいは常備

手ぬぐいは2枚持ち。手をふいたり、首に巻いて汗を取ったり…。「歯みがきはケース収納でなく手ぬぐいで包めば、水分を吸い取ってくれるし、毎回洗えて清潔です。ウォーキングの汗取りにも使えますよ」

いざというときのために備えた「財布の中身」

普段持ち歩いているのはCINQ（サンク）の2つ折りの財布。使い方には、後藤さんならではの“備え”が随所に！

●ペーパータイプのお香でほっとひと息

サンタ・マリア・ノヴェッラのペーパーフレグランスをIN。「お財布をあけたときにふわっと香ると、ほっと和みます」

●だれかの両替に対応できるように

割り勘のときなどに対応できるよう、千円札と五千円札を1万円分ずつ束ねて。「お店をやっていることもあり、役に立てれば、と」

●小銭は色分けしてわかりやすく

仕切りのある小銭入れ部分で、銀色（1円、50円、100円、500円）と茶色（5円、10円）のコインを分けて。「把握しやすいですよ」

※ 本特集で紹介したアイテムは、すべて私物です。店舗やメーカーへの問い合わせはご遠慮ください