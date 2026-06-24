福井県で開催される『ONE PARK FESTIVAL』から誕生したONE PARK Special Bandが、8月24日にビルボードライブ東京で単独公演『ONE PARK Special Band ～Billboard Live Exclusive Session～』を開催する。 （関連：SOIL&“PIMP”SESSIONS 社長が語る、『BEM』音楽での挑戦やサントラ制作がバンドに与える影響） ONE PARK FESTIVALは、SOIL&“PIMP”SESSIONSの社長が音楽顧問を務める音楽フェス。JR