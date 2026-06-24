福井県で開催される『ONE PARK FESTIVAL』から誕生したONE PARK Special Bandが、8月24日にビルボードライブ東京で単独公演『ONE PARK Special Band ～Billboard Live Exclusive Session～』を開催する。

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ONE PARK FESTIVALは、SOIL&“PIMP”SESSIONSの社長が音楽顧問を務める音楽フェス。JR福井駅から徒歩5分の福井市中央公園特設ステージをメイン会場に、街全体をひとつのテーマパークに見立てて開催されている。本年は9月5日、6日の2日間で開催される。

ONE PARK Special Bandは、同フェスで「ここでしか味わえない」セッションを繰り広げてきたバンド。今回のビルボードライブ東京公演では、フェス会場の福井を飛び出し、一夜限りのスペシャルセッションが展開される。ゲストボーカル、ゲストプレイヤーについては今後順次発表予定となっている。

メンバーは、SANABAGUN.の磯貝一樹（Gt/Band Master）、Suchmos／賽／N.S.DANCEMBLEのTAIHEI（Key）、BREIMENの高木祥太（Ba）、賽／N.S.DANCEMBLEより松浦千昇（Drs）、寺久保伶矢（Tp）、栗原健（Sax）、SOIL&“PIMP”SESSIONSよりタブゾンビ（Tp）、さらにSOIL&“PIMP”SESSIONSより社長（Agitator）ほか。

『ONE PARK FESTIVAL』音楽顧問／Co-Founderの社長（SOIL&“PIMP”SESSIONS）は、「ONE PARK Special Bandが、今年ついにフェスを飛び出し、Billboard Live TOKYOで単独公演を行います」「クラブで愛され続けてきた名曲たちが、生演奏によって新たなグルーヴをまとい多彩なゲストアーティストとともに一期一会のセッションを繰り広げます」とコメントしている。

・『ONE PARK FESTIVAL』音楽顧問 社長 （SOIL&”PIMP”SESSIONS）よりコメント

ONE PARK Special Bandが、今年ついにフェスを飛び出し、Billboard Live TOKYOで単独公演を行います。クラブで愛され続けてきた名曲たちが、生演奏によって新たなグルーヴをまとい多彩なゲストアーティストとともに一期一会のセッションを繰り広げます。フェスとはまた違う距離感で味わう、ONE PARK Special Band。Billboard Live TOKYOだからこそ生まれるこの特別な一夜も、ぜひお楽しみください。

ONE PARK FESTIVAL音楽顧問 / Co-Founder社長（SOIL&“PIMP”SESSIONS）

（文＝リアルサウンド編集部）