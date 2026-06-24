大石田町で24日、「SOSの出し方講座」と題した取り組みが行われました。地元の小学生がストレスへの向き合い方や対処方法を学びました。この講座は、子どもたちにストレスの原因や対処方法を知ってもらおうと、大石田町が2025年から開いています。24日は、町内3つの小学校から5年生の児童あわせて32人が参加しました。はじめに町の保健師が、ストレスの原因について紙風船を使って説明しました。町の保健師「毎日宿題が多くて勉強