モデルの香川沙耶さん（31）が2026年6月23日にXで、開催中のサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の観戦を「ミーハー」などとするコメントに反論した。

「そんなに悪いことかな？」

香川さんは6月14日、インスタグラムで「ついにアメリカで初めてワールドカップの開幕戦を観ることができた」と、現地での試合観戦を報告。15日にも、日本対オランダ戦をスタジアムで観戦したと投稿し、「この貴重な機会をくださった ＠adidasjapan の皆さま、本当にありがとうございました」と、スポーツウエアブランド「アディダスジャパン」の招待だったことを明かした。

こうした投稿に、心ない声も寄せられたようだ。香川さんは23日にXで、「サッカー好きが1人増えるのって、そんなに悪いことかな？」と疑問を呈した。

同時に、自身のインスタグラムに書き込まれたとみられる、「W杯時期にうじゃうじゃ湧くミーハーちゃん」「承認欲求モンスター」などと香川さんを批判する内容のコメントのスクリーンショットを公開。

香川さんはそのコメントに、「今回はご招待で現地観戦させていただきました。興味を持つきっかけは人それぞれだと思いますし、興味ないなんて一言も言ってませんよ むしろ実際に現地で観戦して、もっと好きになりました！ 今から好きになっちゃダメなんですか？」と返信している。

香川さんの投稿にXユーザーからは「あるコンテンツを楽しむのに条件や資格なんて一切ないです！ 四年に一度の祭典目一杯楽しみましょ！」「みんな最初は初心者やで キッカケなんて、なんだっていいじゃん！」「キッカケがなんだろうと、サッカーを好きになってくれるのは最高です！」といったコメントが寄せられている。

香川さんは24日、インスタグラムのストーリーズを更新。「SNSなのでいろんな考え方があるのも理解しています。いろんなご意見ありがとうございます」と切り出し、「最後にひとつだけ！ 開幕戦、自費です パソコンと睨めっこしながら必死にチケット取りました」と明かした。