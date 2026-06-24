6月24日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞の「熱中症対策、シールお知らせ体温上がると×印、１枚７０円ほどファンケルとＴＯＰＰＡＮ、開発」という記事を取り上げ大竹がコメントした。 暑さで体温が上昇すると、腕に貼ったシールが教えてくれる。そんな製品をファンケルとＴＯＰＰＡＮが開発した。価格を安く抑え、炎天下で働く人たちや、体調の変化に気づきにくい