鹿児島県姶良（あいら）市立中の生徒が、別の生徒を土下座させ、頭を押さえつけて道路をなめるよう指示しているような動画がＳＮＳ上で拡散した問題で、市教育委員会は２３日、記者会見を開き、映っているのは同市立中の生徒だと認めた。いじめ行為が確認されたとして、第三者を交えた調査を進める。市教委によると、動画は８日に同市内で撮影され、撮影者を含む３人は同じ市立中の生徒だったという。学校側は１９日に動画が投