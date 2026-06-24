あの『らあめん花月嵐』が、なかなか攻めた試みをはじめました。まだ1店舗だけですが、炒め物を提供する業態です。いわゆる、町中華的な要素をもったスタイルということでしょう。メニューと味がどうなのかを確かめるべく、行ってきました！▲そこは『らあめん花月嵐 デックス東京ビーチ店』（東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール 1F）ニラレバ、生姜焼き、肉野菜炒めを食べた感想同店の最寄りは『お台場海浜