大分県内は、梅雨前線の影響で大気の状態が非常に不安定となっていて、25日明け方にかけて雷を伴った非常に激しい雨となるおそれがあります。 【写真を見る】梅雨前線停滞で大気不安定大分県内で25日にかけて警報級大雨のおそれ土砂災害などに警戒 24日の県内は、梅雨前線の影響で各地で雨となっています。降り始めからの雨量は、日田市椿ヶ鼻で197ミリ、佐伯市蒲江で152ミリ、竹田市で151.5ミリなどとなっています。 梅雨