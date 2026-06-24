カーディフ生命が全国2500人を対象に「第7回 生活価値観・住まいに関する意識調査」（調査時期：2025年10月）を実施した。それによると、現在感じている不安は「物価高」だが、それでも若い世代を中心に、「住宅購入意向」は衰えていない。一方で6月17日に、日銀が半年ぶりに利上げを決めた。住宅ローンの影響は必至だが、住宅購入ではどんな点に注意したらよいのだろう？ 【今週の住活トピック】「第7回 生活価値観・住まいに関す