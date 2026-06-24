元プロ野球選手で、引退後も歯に衣着せぬコメントで野球ファンの心を鷲掴みにし、解説者・YouTuberとして第一線を走る里崎智也さん。五十嵐亮太さんとの対談をまとめた書籍『里崎智也×五十嵐亮太 野球的幸福論』（集英社）が人気を博しています。 今回は、自身のポジションの見つけ方から、夢の叶え方まで、持論を“里崎節”で語っていただきました。 後編： 里崎智也流キャリア戦略。サバンナで生き残るために「ゴール