元プロ野球選手で、引退後も歯に衣着せぬコメントで野球ファンの心を鷲掴みにし、解説者・YouTuberとして第一線を走る里崎智也さん。五十嵐亮太さんとの対談をまとめた書籍『里崎智也×五十嵐亮太 野球的幸福論』（集英社）が人気を博しています。

今回は、自身のポジションの見つけ方から、夢の叶え方まで、持論を“里崎節”で語っていただきました。

後編： 里崎智也流キャリア戦略。サバンナで生き残るために「ゴール」を決めろ

18歳で気づいた「自分なりの答えを見つけること」の大切さ

――書籍『野球的幸福論』のなかで、特に気に入っている持論を教えてください。

「人はなぜ生まれてきたか」ですね。

レースの1着だったからあなたは生まれてきたわけで、もし競争に負けていたらこの世に存在していない。僕は双子の父で、彼らは二卵性だったから幸運なことに二人とも生まれてくることができたけど、もしかしたらどちらかは生まれていなかったかもしれない。だから、この世に生まれている人は、実はみんな勝者なんです。

『里崎智也×五十嵐亮太 野球的幸福論』／集英社

――書籍では五十嵐亮太さんやお笑い芸人のナイツ・塙さんとも対談されていますが、お二人と話してみて、何か発見はありましたか？

特にないですね（笑）。なぜなら僕は、他人の意見に惑わされることがないから。むしろ周りが、僕のリアクションを見て引っ張られていくんじゃないかな。

僕が思うのは、みなさんが自分の答えを持ってなさすぎるんですよ。自分の行く道が正解かどうか、他人がどう思うかは関係ないんです。自分なりの答えを見つけて、そこに向かって進めるか。それだけなんですよ。

――里崎さんのそういった「自分軸」は、いつごろから芽生えたんですか？

いやぁ、わかんないっす（笑）。

ただ、強いて言うなら、 大学入学のために上京した18歳のとき かな？ 僕が生まれ育った徳島県は、良くも悪くも地域のコミュニティがしっかりしているので、自分が何もせずとも誰かが助けてくれて、「最低限生きていくだけなら困ることはほとんどないんじゃないかな」と思うくらいの環境が整っていました。

でも、東京に出てみると、黙っていたら誰も助けてくれない状況で、野球部では全国各地からやってきた選手たちとレギュラーを争わなければいけない。

戦う環境に身を置いたことで、だんだん「積極的な発信やアピールが大事なんちゃうか？」と思うようになったのがきっかけかもしれないです。

――そんな厳しい環境で、辛いこともあったんじゃないですか？

確かに上下関係の厳しさとかはありましたけど、みんなが通ってきた道ですし。たった数年間我慢すれば良かったので、わざわざそこに疑問を抱くようなことはなかったですね。現代の価値観では「我慢できない」と感じるかもしれませんけど、当時はそれが至って普通のことでしたから。

――令和のスポーツ環境は、率直にどう見ていますか？

僕は、現代の日本社会の人材育成が「とにかく最高だ」と思っているんですよ。

かつては「有無を言わさずやらせる」ことが当たり前で、ダイヤの原石が壊されるリスクがある一方で、石ころが突発的にダイヤに生まれ変わる可能性のある社会だった。

無理やりやらせることのなくなった現代では、確かにリスクは減りましたが、自分が頑張らないと才能は絶対に開花しませんし、もしかしたらその可能性に気づくことすらなく終わってしまうかもしれない環境になった。

賛否両論あるでしょうが、緩い現代社会は最高ですよ。だって僕が絶対に追い抜かれることがないから（笑）。このまま競争せずとも勝ち続けられる状況が、ずっと続いてほしいですね！

部活も廃止されてますよね。僕はもうこれについては、「誰かが日本を衰退させるためにやっているのかな？」と思っているくらいで……。なぜかというと部活って、格差社会が進む現代において、下剋上が起こりうる数少ない環境なんですよ。

スポーツにしても文化芸能にしても、ほとんどお金をかけずに始められますし、友人に誘われて渋々入るといったことも考えられる。先祖代々続く家ごとの経済格差を逆転できる可能性があるのが部活なんですよ。どんどん減ってきているのは残念だなと感じますね。

試合に出るため、ライバルの少ないチームを渡り歩いた

――現役時代、プレー以外で一番重視されていたことは何ですか？

野球は団体競技なので、まずは試合に出ることが一番大切です。どんなにチームが強くても、補欠では意味がないので、学生のころから、弱くてライバルの少ない場所を選ぶことを心がけていました。

――試合に出続けることにこだわる深い理由があるんでしょうか？

結局のところ、自身の成長も課題も、実際の試合でしか判断できないんですよ。なかには試合に出ているうちに飛躍のきっかけを掴んだり、奇跡の活躍をきっかけにして、凄まじい成長を遂げていく選手もいる。でも、試合に出られなかったら、成長することはほとんど無理です。テストで自分のレベルを確認するのと同じで、実戦を積み重ねるなかで、課題を克服しつつ、どれだけの奇跡を起こせるか。そういう環境に身を置くことを常に意識していました。

――書籍では「二軍の帝王」と呼ばれる選手のエピソードも紹介されていましたね。

一見頑張っているように見える二軍選手も、一軍でプレーする選手から見ると、実はそれほどでもなくて。どちらかと言えば頑張っていない部類に該当することが多いんですよ。怪我をして二軍に行ったときに彼らの姿を見ていても、「その練習でポジション取れると思っているんだ」とか、「当分抜かれることはないだろうな」と思うことがほとんどで、怖さは感じませんでした。

――レギュラーを取る選手とそうでない選手は、何が違うんでしょうか？

常に一軍にいる選手たちは、間近で優良な情報に触れられる環境にいて、自分たちが結果を出すための方法を理解しているんですよ。一方で二軍は情報も限られていて、普段見ることもないレベルの選手たちと対戦したり、レギュラー争いをしないといけない。実力以外のところでも日々差をつけられているのが実情なんです。

「緊張しない」里崎智也のプレッシャーとの向き合い方

――里崎さんは1998年のドラフト2位で千葉ロッテに入団し、二度の日本一やWBC優勝も経験されました。正捕手としてチームを背負う責任やプレッシャーは、相当なものでしたよね……？

いえ。僕はプレッシャーや緊張のメカニズムを理解しているので、それらを感じることはまったくないんですよ。

――メカニズム、ですか？

人間は、「〇〇したい」と思うと緊張するんですよ。

勝ちたい、打ちたい、結果を出したい、優勝したい、いいところを見せたい。自分の能力以上の願望を目の前にすると、「失敗したらどうしよう」って感情が生まれて、すべて緊張へと繋がっていくんです。

僕は何かを始める前に「絶対にできる」としか思っていなくて。「〇〇したい」という願望がそもそもないので、緊張のしようがないんです。

要は、能力が備わっていないから緊張してしまうだけなんですよ。だから、結果を出すためには何をすべきなのか。 自分のやるべきことに焦点を当てて、それを実行に移すことが大切なんじゃないかな。

引退後も１億円プレーヤーに。里崎智也の夢を叶える習慣

――里崎さんは「引退後も1億円を稼ぐ」ことを目標に掲げ、見事に実現されました。夢の実現に向けて最も大切なことは何ですか？

きちんと目標を定めることかな。 多くの人はゴールを決めていないから、肝心なときに頑張れないんですよ。 最初に「1億円稼ぐ」と目標を定めたら、どんなに忙しかろうがノルマ達成に向けてやるしかない。

「あなたの人生はどうありたいですか？」「そのために何をしていますか？」といった問いに対して、具体的に答えられるようにすることが必要だと思っています。

例えば富士山の頂上を目指すとしたら、持ち物やルート、宿泊先を調べるでしょ？ なのに、 「あなたの人生を歩む際は、何の計画も立てずに頑張りだけで突進していいんですか？」 と、僕は皆さんに問い掛けたいです。

――……だんだん怖くなってきました（笑）。

がむしゃらにやっても成功する可能性はある。でも、情報を調べてから取り組んだほうが確率は上がる。今はネットで調べれば、ある程度のヒントは見つけられるわけですから。

本や新聞、詳しい人に聞くくらいしかヒントのなかった時代とは比べものにならないくらいの情報がある。それなのに、何も調べずに始めるのは、さすがに無策すぎます。

後編では、独自のポジションの築き方から、組織での生き方、夢の実現に向けた心構えについて聞きました。

後編： 里崎智也流キャリア戦略。サバンナで生き残るために「ゴール」を決めろ

プロフィール 里崎智也（さとざきともや） 里崎智也（さとざきともや） 徳島県生まれ。鳴門工（現：鳴門渦潮）から帝京大を経て98年に千葉ロッテを逆指名しドラフト2位で入団。長打力や堅実な守備力を武器に捕手として活躍。2005年にリーグ優勝と日本一、10年には「史上最大の下剋上」と呼ばれたリーグ3位からの日本一に貢献した。06年の第1回WBCでは優勝した王ジャパンの正捕手として活躍。08年は北京五輪に出場した。 06、07年ベストナインとゴールデングラブ賞。01年フレッシュオールスターMVP。オールスター出場7度。05、09年盗塁阻止率リーグ1位。05～08年に4年連続満塁本塁打。プレーオフ・CSの通算11長打はパ・リーグ最多タイ。実働15年で通算1089試合、3476打数890安打、108本塁打。 2014年に現役引退し、2015年に千葉ロッテのスペシャルアドバイザーに就任した。野球評論家としては鋭い切り口の解説が好評で、講演活動も積極的に行っている。19年には自身のYouTubeチャンネルを開設し、人気を博している。 2026年1月に『里崎智也×五十嵐亮太 野球的幸福論』（集英社）を発売。 X（旧Twitter） @satozakitomoya YouTube Satozaki Channel X（旧Twitter） @satozakitomoya YouTube Satozaki Channel

聞き手：白鳥純一、内藤瑠那

執筆：白鳥純一

撮影：梶礼哉（studio.ONELIFE）

編集：内藤瑠那