あやっとそんさんの漫画「あの日冷えた肝の感覚を私はまだ覚えている」がインスタグラムで1500近くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む子どもたちが仲良く遊んでいた場所に、猛スピードでやってくる一台の車。母は思わず…という内容で、読者からは「パパも肝が冷えましたね…」「トラウマだ」などの声が上がっています。子どもを守ろうとしたその瞬間…あやっとそんさんは、インスタグラムとブログ