「フェースを開いて、スタンスを左に向ける。カットに振って砂を爆発」で、脱出成功！これで満足してはいけません。 「狙いどおりに打つ」これができれば、もうバンカーは怖くない！ 【状況】ピンに届かせたい20ヤード 【ミスのパターン】開いたフェースがリキみで閉じて軌道の方向に打ち出される 苦手な理由はこれ！ 「肩のライン」＝「スタンスのライン」＝「軌道の方向