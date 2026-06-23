アメリカ・ニューヨークのブルックリン博物館から海を渡って信州へ。長野市の県立美術館で開かれる『特別展 古代エジプト』を前に23日、ミイラが運び込まれました。慎重に運ばれているのは、古代エジプトのミイラです。約20分かけて状態を確認し、展示場所へ。小椿希美記者「こちらは、カルトナージュと呼ばれるミイラケースの中に入った男性のミイラです。約2800年前のものなのですが、間近で見るとその