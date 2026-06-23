ABEMA Primeなどの配信番組でもたびたび見かける“カリスマ的人気者”に今、モラルを問う声が寄せられている。「発端となったのは、渋谷の商業施設で撮影されたエスカレーターの動画です」（芸能記者）迷惑行為の主人公は、通称「アレン様」と呼ばれるタレント。ふっくらした唇に濃いメイク。ゴージャスなファッションに身を包み、歯に衣着せぬ発言をすることで知られており、配信番組などでも活躍しているが、その行動が波紋