ABEMA Primeなどの配信番組でもたびたび見かける“カリスマ的人気者”に今、モラルを問う声が寄せられている。

「発端となったのは、渋谷の商業施設で撮影されたエスカレーターの動画です」（芸能記者）

迷惑行為の主人公は、通称「アレン様」と呼ばれるタレント。ふっくらした唇に濃いメイク。ゴージャスなファッションに身を包み、歯に衣着せぬ発言をすることで知られており、配信番組などでも活躍しているが、その行動が波紋を呼んでいる。

「6月19日、あるXユーザーが動画を投稿しました。映っていたのは、アレンさんが上りエスカレーターの降り口で両手で手すりをつかみ、両脚を浮かせたまま着地しようとしてバランスを崩し、尻もちをつく瞬間です。

後ろには一般客の姿も確認でき、転倒や将棋倒しなど二次災害につながる危険もあったことから、ユーザーは《アレン様が公共施設で迷惑行為してる動画が流れてきて思わず絶句した》と投稿したのです。

こちらの元々の動画は、アレンさんのYouTubeチャンネルに2月11日に投稿されたもの。当時から、動画のコメント欄には、“危ないからやめてほしい”といったコメントが寄せられていました」（同前）

4カ月たち、再拡散された動画をめぐり、Xでは

《ほんと迷惑でならない》

《他の客巻き込んでたらどうすんだよ》

と批判の声が相次いでいる。芸能ジャーナリスト記者はこう語る。

「この日のアレンさんは赤色のヒョウ柄ダウンジャケットに金髪ロングヘアという派手な格好でした。エスカレーターでは巻き込みによる重傷事故も発生しています。アレンさんの服装は裾や装飾も多く、安全面を不安視する声が出るのも理解できます」

いっぽうで、こうした行為を褒める“ファン”の存在も。

「幼少期のいじめや少年院生活、総額1億円超ともされる全身整形など壮絶な過去を公表しているアレンさん。『全てアレン様が正しい』『自責より他責』『好き放題生きる』といった価値観が、一部から支持を集めているようです。

今回の動画でも周囲の女性が笑いながら拍手しており、コメント欄には《機敏でいらっしゃいますわぁ》《飛び方が最高すぎる》など称賛の声が並んでいました」（同前）

危険行為として批判する声と、破天荒なキャラクターとして称賛するファン。両者の温度差はあまりにも大きい。これが令和の人気者の姿なのだろうかーー。