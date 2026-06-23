第1回の抽せんは1994年10月。そして6月8日で、7000回の節目を迎えたナンバーズ4。この長い歴史を振り返る意味で、今回は「ボックスで当せん回数の多い数字」のデータを紹介します。もっとも多く出ているのは「5789」で、これまで29回も出現。直近では、今年の3月25日にも出ています。予想の参考にしてください。では、出萌名人の予想から。「千の位に『5』と『9』を。ダークホースは、このところ出現が少ない『7』です。全部