【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（6月23日〜6月29日）

第1回の抽せんは1994年10月。そして6月8日で、7000回の節目を迎えたナンバーズ4。この長い歴史を振り返る意味で、今回は「ボックスで当せん回数の多い数字」のデータを紹介します。

もっとも多く出ているのは「5789」で、これまで29回も出現。直近では、今年の3月25日にも出ています。予想の参考にしてください。

では、出萌名人の予想から。

「千の位に『5』と『9』を。ダークホースは、このところ出現が少ない『7』です。全部バラナンバーで勝負！」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「この1カ月ほど、ゾロ目が極端に少なくなっています。バラナンバー優勢の流れは、まだ続くとみています。ゾロ目は『11』『44』を、ダブルも加えて狙います」

【6月23日〜6月29日】

出萌クンの萌え予想

5732 9147

5247 9832

5871 9721

5478 9473

5712 9287

遠藤さんの達人予想

8721 8711

8720 8211

8710 4410

8210 4420

7210 4411

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

6月11日 第7003回 5368

6月12日 第7004回 9527

6月15日 第7005回 2340

6月16日 第7006回 0642

6月17日 第7007回 0356

6月18日 第7008回 6221※

6月19日 第7009回 3169