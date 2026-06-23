梅雨の季節が旬の梅。酸味のなかに少し甘い香りが感じられるのが特徴です。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに、アク抜き不要の完熟梅を使った「梅ジャスミンシロップ」のつくり方を教えてもらいました。旬の梅が気軽に楽しめる、梅シロップのつくり方梅雨の時季になるとつくりたくなる、手づくり梅シロップ。今回は、ジャスミン茶を合わせて、上品な香りに仕上げた「梅ジャスミンシロップ」のレシピ