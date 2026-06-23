Getty Imagesは6月21日、OpenAIとライセンス画像の表示に関する複数年契約を結んだと発表した。同社がライセンスを保有する画像が、ChatGPT上の検索・発見機能のなかに表示されるようになる。 参考：Sakana AI、Claude Mythosに並ぶ性能の『Fugu Ultra』提供複数のモデルを“指揮”するモデルに ChatGPTは回答に関連画像を添えることがあるが、今回の提携によって、そこにGetty Imagesの正規ライセンス画像が加わる。OpenA