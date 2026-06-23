飲食チェーン「松屋」やとんかつ専門店「松のや」を運営する松屋フーズ（東京都武蔵野市）が、1カ月間、定番人気メニューが回数制限なしで何度でも割引になる定期券「MATSUYAPASS」を6月26日午前10時から販売します。【画像】で見るとわかりやすいかも！「MATSUYAPASS」対象メニューをもっと！同定期券は、今年3月にも販売。好評だったのを受け、今回も販売することになったとのことです。価格は200円（税込み）。利用期