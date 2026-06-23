飲食チェーン「松屋」やとんかつ専門店「松のや」を運営する松屋フーズ（東京都武蔵野市）が、1カ月間、定番人気メニューが回数制限なしで何度でも割引になる定期券「MATSUYA PASS」を6月26日午前10時から販売します。

【画像】で見るとわかりやすいかも！ 「MATSUYA PASS」対象メニューをもっと！

同定期券は、今年3月にも販売。好評だったのを受け、今回も販売することになったとのことです。価格は200円（税込み）。利用期間は7月1日深夜0時から同月31日午後11時59分までです。

対象メニューは、松屋が「定番定食100円引き、定番牛めし・丼・カレー70円引き」、松のやが「ロースかつ定食100円引き、ロースかつ丼・味噌かつ丼が70円引き」、松軒中華食堂が「定食100円引き、チャーハン70円引き」、松太郎が「醤油（しょうゆ）ラーメン・塩ラーメン100円引き」、ステーキ屋松が「肉汁ビーフハンバーグステーキ100円引き、カルビ丼70円引き」

期間限定メニューや店舗限定メニューは原則対象外になります。