ガイアックスは高い。２２日取引終了後、取得上限６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１１．７６％）、または２億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は６月２３日～来年６月１８日。これが買い手掛かりとなっているようだ。 あわせて、２０２５年１２月分をもって株主優待制度を廃止すると発表。また、ブランディングや広告・各種コンテンツの企画制作、メディア企画運営などを行うｋｏｋｏｄｅａｒ（