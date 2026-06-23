北中米ワールドカップを戦う日本代表は22日、グループリーグ第3戦スウェーデン戦(25日、ダラス)に向け、アメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ地で再始動した。左膝を痛めているMF久保建英(ソシエダ)と体調不良明けのFW町野修斗(ボルシアMG)も姿を見せ、久々に26人全員が揃った。日本代表は20日にグループリーグ第2戦チュニジア戦(◯4-0)を終えた後、21日は全体練習を行わずに室内調整。この日が再始動のトレーニングとなっ