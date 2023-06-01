[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](ダラス)※02:00開始<出場メンバー>[アルゼンチン]先発GK 23 エミリアーノ・マルティネスDF 6 リサンドロ・マルティネスDF 13 クリスティアン・ロメロDF 25 ファクンド・メディナDF 26 ナウエル・モリーナMF 7 ロドリゴ・デ・パウルMF 16 ティアゴ・アルマダMF 20 アレクシス・マック・アリスターMF 24 エンソ・フェルナンデスFW 10 リオネル・メッシFW 22 ラウタロ・マルティネス控えGK