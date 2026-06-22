「真理」「善悪」「救い」「神」「不条理」「生と死」など、人が生きていく際に直面せざるを得ないテーマをファンタジーはどのように描き、それを私たちはどのように受け止められるのでしょうか。 NHK Eテレ「こころの時代」2026年4～9月『ファンタジーに秘められた宗教』では、宗教研究者の中村圭志さんが『星の王子さま』『銀河鉄道の夜』から『ハリー・ポッター』『風の谷のナウシカ』ま