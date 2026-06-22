【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】海外ファン騒然の「漫画のようなパス」（実際の様子）まさに大バズりだ。日本代表のFW上田綺世が披露した “美しすぎるアシスト”の切り抜き動画がSNS上で拡散され、海外ファンの間で話題になっている。日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。4−0の歴史的大