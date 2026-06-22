【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】海外ファン騒然の「漫画のようなパス」（実際の様子）

まさに大バズりだ。日本代表のFW上田綺世が披露した “美しすぎるアシスト”の切り抜き動画がSNS上で拡散され、海外ファンの間で話題になっている。

日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。4−0の歴史的大勝を飾ったこの試合で絶対的な主役となったのが、CFでスタメン出場したエースの上田だ。31分には相手DFの股を抜く弾丸ミドルシュート、83分には滞空時間の長い強烈なヘディングで2ゴールをマーク。ただ、世界中のサッカーファンの度肝を抜いたのはフィニッシュだけではない。69分に生まれたMF伊東純也への絶妙なアシストも話題となっている。

MF田中碧から鋭い縦パスが入ると、敵陣で上田は横に動きながら右足で柔らかいダイレクトパス。ふわりと浮かせたボールで相手守備陣を完全に惑わせると、裏のスペースへ猛スピードで走り込んだ伊東の足元へ完璧にピタリと通し、そのまま日本の3点目を演出したのだ。

このワールドクラスのアシストの切り抜き動画がSNSで拡散されると、海外ファンの間でも大バズり。「大会最優秀アシスト候補」「なんだこのパス…」「私が今まで見た中で一番美しいアシストのひとつ」「今大会こんなアシストを成功させたのは彼だけ」など絶賛の嵐が巻き起こった。

「日本の技術レベルが狂ってるほど高い」の声も

さらに、「恐るべきクオリティー」「本当に異次元」「なんてこった！これは本物の映像なのか？」「クレイジーだ」「日本の技術レベルが狂ってるほど高い」と、その圧倒的な技術力に驚愕する声が殺到している。

また、極上のワンタッチパスだっただけに、「これはトッティ印だ」と元イタリア代表のレジェンドを重ねるファンや、「漫画のようなプレー」「まるでアニメ」「日本の魔法」「彼らは現実世界のブルーロックだ」と、日本発のポップカルチャーになぞらえて世界規模の盛り上がりを見せている。

先制点を含めて全4ゴールに絡んで文句なしのプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた上田の活躍もあり、勝点を4に伸ばした日本代表。得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位につけ、6月26日の第3節では現在3位のスウェーデン代表と激突する。エース上田の再爆発に期待したい。

（FIFAワールドカップ2026）

