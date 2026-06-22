6月21日、バラエティ番組『Golden SixTONES（ゴールデン ストーンズ）』（日本テレビ系、以下『GOスト』）が放送された。番組終盤に次週の予告が流れたのだが、そこに登場したのはまさかの“歌姫”だった。「放送直後には番組の公式Xが更新され、中森明菜さんが出演する予告動画がアップされました。動画内では、《番組初の海外ロケ in 韓国なんと日テレバラエティーは20年ぶりの中森さんが参戦！》と宣伝し、ゆるキャラの50m