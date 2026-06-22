6月21日、バラエティ番組『Golden SixTONES（ゴールデン ストーンズ）』（日本テレビ系、以下『GOスト』）が放送された。番組終盤に次週の予告が流れたのだが、そこに登場したのはまさかの“歌姫”だった。

「放送直後には番組の公式Xが更新され、中森明菜さんが出演する予告動画がアップされました。動画内では、《番組初の海外ロケ in 韓国 なんと日テレバラエティーは20年ぶりの中森さんが参戦！》と宣伝し、ゆるキャラの50m走に声援を送ったり、中森さんの名曲『DESIRE-情熱-』を熱唱するSixTONESの京本大我さんに《は〜どっこい》と合いの手を入れるなど、ノリノリ状態の中森さんが映っていました」（芸能担当記者）

2010年から無期限活動休止をしていた中森は、2014年に突如ベストアルバムを発売し、同年末には『第65回NHK紅白歌合戦』にサプライズ出演をはたす。その後はマイペースに活動を続けていたが、2018年に再び活動休止。2022年に新しい個人事務所を設立し、2023年には、ニッポン放送の特別番組『中森明菜 オールタイムリクエスト』で9年ぶりに肉声メッセージを寄せた。

翌年の同番組には事前収録でトーク出演。2025年4月19日、20日には大分県の野外音楽フェスに出演。同年には写真展開催や新曲配信もあった。

「近年は野外音楽フェスに出演したり、写真展開催や新曲を配信するなど徐々に復活をしていますね。7月からは、20年ぶりとなる3都市5公演ライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』を開催することを発表しました。6月22日には『AERA』（朝日新聞出版）で表紙を飾り、さらに7月1日に約10年ぶりのニュー・シングルCDとなる新曲『ごめんと、すきと、』がリリース予定。今回の地上波バラエティ出演は、まさに“完全復活”という宣言のようです」（前出・記者）

Xでは中森の地上波出演に驚く声多数。

《地上波出てるだけでも貴重なのにバラエティ出るの凄すぎない？！めっちゃ楽しそうだし》

《中森明菜さん、なんでGOストに出てくださるんだろう……というか、何がきっかけで20年ぶりのバラエティ？？………》

《驚いた。中森明菜さんが20年ぶりにバラエティー出演。6/28はテレビの前で正座して観ます》

往年の中森ファンはもちろん大喜び、SixTONESのファンはまさかの大御所登場に驚きつつも、推しの番組に出てくれるということで大喜びと、さすが大スターの貫禄を見せつけている。

「今後は各音楽番組や、バラエティなどにも出演するのではないかと期待されています。若い世代と絡むことで、若年層に一気に浸透する可能性もありますね。還暦を迎えた中森さんがバラエティで“無双”する姿も見てみたいですね」（前出・記者）

かつての「ちょっとエッチな美新人娘（ミルキーっこ）」は再ブレイクするかもしれない。