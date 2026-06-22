M5 ツーリングのやや重たい雰囲気を一新ボーフェンジーペン・オートモビル社が突如発表した、ステーションワゴンの05 GT。試乗場所はオーストリア中部のザルツブルクリンク・サーキットだったが、超低空飛行するプライベートジェットのような、圧巻の体験だった。まさに、モンスターだ。【画像】V8ツインターボHVは801psへボーフェンジーペン 05 GT5シリーズとアルピナB5 GT、ザガートも全101枚それへ触れる前に、スタイリン