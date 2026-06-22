M5 ツーリングのやや重たい雰囲気を一新

ボーフェンジーペン・オートモビル社が突如発表した、ステーションワゴンの05 GT。試乗場所はオーストリア中部のザルツブルクリンク・サーキットだったが、超低空飛行するプライベートジェットのような、圧巻の体験だった。まさに、モンスターだ。

【画像】V8ツインターボHVは801psへ ボーフェンジーペン 05 GT 5シリーズとアルピナB5 GT、ザガートも 全101枚

それへ触れる前に、スタイリングを観察していこう。控えめな造形を生み出したのは、カーデザイナーのフランク・ステファンソン氏。ベースとなった、G99型のBMW M5 ツーリングのやや重たい雰囲気が、一新されている。



ボーフェンジーペン 05 GT（欧州仕様）

ボディサイドには、アルピナを彷彿とさせるピンストライプ。塊感を軽減するべく、サイドシルはえぐられるようにカーブしている。前後のバンパーは精悍さを増し、ルーフスポイラーが後ろ姿を引き締める。

フロントスカート中央には、ボーフェンジーペンとアルファベットで綴られる。オリジナルを素材に、巧みに新たなイメージが醸成されていると思う。

アルピナ時代の技術生きるカスタマイズ可能な内装

極めて豪華なインテリアも、アルピナ時代の技術が生きている。シートのヘッドレストには、目新しいロゴがエンボス加工で施されるほか、オーナーの希望に合わせて、カスタマイズの可能性は無限大といっていい。

ただし、プラスティックが目立つダッシュボードが、全体の雰囲気を僅かに乱す。要所に手は加えられ、ボーフェンジーペンとして最大限の努力は投じられているが。



ボーフェンジーペン 05 GT（欧州仕様）

シートはスポーティな造形ながら、パイピングが巧妙に施され、快適性が高められている。センターコンソールのパネルは、差し色で鮮やかに染められる。

驚異的な動力性能に期待通りしなやかな足さばき

公道での走りは確かめられていないが、ザルツブルクリンク・サーキットの荒れた路面を、05 GTは見事に処理していた。ボーフェンジーペン家のチューニングとして、期待通りに足さばきはしなやか。信頼感を生む、操縦性や姿勢制御も叶えている。

動力性能は驚異的。ブレーキングゾーンでの安定性には、眼を見張る。大きなステーションワゴンでありながら、コーナリングも極めて精彩といえる。それでも、僅か6周に限られた試乗では、動的能力を詳しく把握することは難しい。



ボーフェンジーペン 05 GT（欧州仕様）

試乗の終盤、ボーフェンジーペン・ザガートを追走した場面では、フロント寄りの重量配分と、そもそもの車重が足かせとなり、コーナーの入口で引き離される。しかし、回頭が落ち着き頂点をかすめると、出口へ向けてクーペのテール目掛けて突進していく。

大きな飛行機が、小さなセスナを追い回すように。パフォーマンスの高さは明らかで、落ち着きも秀抜で、長距離クルーザーとしての能力に間違いはないだろう。

年間約100台しか提供されない希少性

もっとも、M5 ツーリングより約4万4000ポンド（約924万円）もお高い05 GTを欲する人は、特注のインテリアを我が物にすることが主な目的かもしれない。独自性の高いスタイリングも。

現実的には、パワーアップの効果を公道で実感することは難しいはず。車重は2555kgで、ベース車両から5kg増えている。長時間の乗り心地を考えると、21インチタイヤはサイドウォールが薄すぎるかもしれない。20インチへ、サイズダウンしても良い。



ボーフェンジーペン 05 GT（欧州仕様）

M5 ツーリングの乗り心地は硬めにあり、05 GTがグレートブリテン島の道でどんな印象を与えるのか、非常に興味深い。それが改善される上質さなら、約14万4000ポンド（約3024万円）の英国価格や7か月の納期を、受け入れる人は少なくないだろう。

また、歴代のアルピナを求めてきた人にとって、希少性も理由の1つになってきた。ドイツ南部、ブーフローに構えた工場は、年間で約100台しか提供できないそうだ。

ボーフェンジーペン 05 GT（欧州仕様）のスペック

英国価格：約14万4000ポンド（約3024万円）

全長：5092mm

全幅：1970mm

全高：1516mm

最高速度：305km/h

0-100km/h加速：3.6秒

燃費：18.9km/L

CO2排出量：124g/km

車両重量：2555kg

パワートレイン：V型8気筒4395cc ツインターボチャージャー＋AC同期モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：801ps（システム総合）

最大トルク：111.9kg-m（システム総合）

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



ボーフェンジーペン 05 GT（欧州仕様）