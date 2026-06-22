東京の小学校で児童ら11人がけがをした火災。命を守る避難のポイントについて、消防司令長に聞きました。 【写真を見る】【学校火災】児童ら11人けが…煙から身を守る「低い姿勢」と事前の「避難経路確認」専門家に聞いた避難のポイント 煙から身を守る「低い姿勢」と「事前の経路確認」 東京都北区の小学校で6月19日、校舎から出火し、児童と教職員合わせて11人がけがをしました。火元となった音楽準備室など4階部分が燃え、